Ozark Henry and us !

Ce printemps 2017 accueille le retour du solaire Ozark Henry dont le talent est reconnu bien au-delà de nos frontières et pas seulement linguistiques! Cet élégant artiste généreux et humaniste vient de sortir ce 31 mars un nouvel album. Intitulé “US” c'est-à-dire "Nous", ce huitième album est porté par un magnifique premier extrait “A Dream That Never Stops”. Chanson que Piet Goddear interprétera sur notre stage, la scène de Ferme du Biéreau. Pour cette nouvelle réalisation aux accents électro pop, Ozark Henry s’est associé au producteur Tim Bran (London Grammar, Birdy, The Verve). Un travail qui combine ce timbre vocal unique avec de nouveaux accents electro-pop très actuels. Les textes sont également en phase avec l'actualité du monde. L'artiste que l'on connaît engagé, ambassadeur de bonne volonté aux Nations Unies, s'y positionne clairement contre l'injustice, le mensonge et le racisme.

Le 29 avril prochain, Ozark Henry fera son grand retour sur la scène de l'AB à Bruxelles.