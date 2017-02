Kid Noize et Julian Perretta dans D6bels On Stage !

En quelques années, Kid Noize, l'homme à la tête de singe, s'est imposé comme l'un des DJs les plus populaires de Belgique.

Sur la scène des D6bels On Stage, il viendra jouer ses tubes "Dawn Avenue", "Do you know" et "Ocean" tirés de son nouvel album "Dream Culture". Son unique but ? Faire danser le public !

Si vous voulez vivre l'un de ses shows, l'artiste sera au Reflektor (Liège) le 17 février, à l'Ancienne Belgique (Bruxelles) le 24 février et à CharleroiExpo le 22 avril !