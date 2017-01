Julian Perretta dans D6bels On Stage

Le beau Julian Perretta sera l'invité de Fanny Gillard, ce dimanche 29 janvier, dans un nouveau numéro de D6bels On Stage !

Le chanteur anglais, repéré grâce à son tube à succès "Wonder Why" - qui est entré dans le top 3 à travers l'Europe et le Royaume-Uni - viendra non seulement interpréter ce morceau en plus d'autres de ses chansons phares ! Vous aurez l'occasion de rêver avec "Miracle" et de danser avec "I cry".

Un rendez-vous musical à ne pas manquer ce dimanche 29 janvier sur La Deux et à revoir le jeudi 2 février !