D6bels On Stage présente Konoba et Mia Lena!

Konoba est un projet musical mené par Raphael Esterhazy. Il a deux EP à son actif : "Colours & Shapes" et "Konoba EP" qui comprend un de ses succès, "On Your Knees", qu'il viendra interpréter sur la scène des D6bels On Stage.

Konoba viendra également jouer son nouveau morceau "I'm a Wolf", tiré de son nouvel album Smoke & Mirrors qui sortira le 21 janvier prochain. Pour fêter cette sortie, il se produira à l'Ancienne Belgique le 27 janvier.