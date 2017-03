D6bels On Stage avec Suarez

Après trois ans d’absence, et une pause pour se consacrer à la production et réalisation du premier album d’Alice On The Roof, Suarez revient avec un nouvel album " Ni rancœur, ni colère ". Avec des mélodies légères et entêtantes qui font mouche, le coach de The Voice riposte à sa façon au monde sous tension, non sans un regard en coin sur la vie. Les chansons de Suarez nous transmettent une bonne humeur communicative qui rime avec un groove unique, fruit de la rencontre entre la bonne terre montoise et la douceur malgache.

Le clip qui donne le titre à l’album a été réalisé par Brice VDH qui travaille sur les clips de Julien Doré, Girls in Hawaii et Baden Baden. Le titre écrit par Barcella, l'auteur du célèbre tube " Le chant des sirènes " des Fréro Delavega, raconte l’histoire d’une rupture amoureuse assumée.

Bénéficiant de longues heures passées en studio, à chercher le son et les arrangements parfaits, " Ni rancœur, ni colère " est un disque nourri des multiples influences du groupe, de la ballade saudade à la soul en passant par les mélodies traditionnelles malgaches, la pop anglo-saxonne ou la chanson française... En résulte un recueil de 11 titres particulièrement harmonieux.