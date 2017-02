D6bels On Stage avec Piano Club et Gaetan Streel !

Gaëtan Streel sera aussi de la partie dans ce numéro de D6bels On Stage ! Fanny Gillard aura le plaisir d'accueillir le liégeois qui viendra chanter "138 gr de chanson", morceau qui traite de ce que doivent sans doute subir les artistes lorsqu'ils se retrouvent face à des gens de la vraie vie. Ce titre est issu de son album "Two days at a Time", sorti en mai dernier.

Vous l'aurez compris, c'est une édition de D6bels On Stage 100% masculine... et liégeoise ! Une émission à voir ce dimanche 5 février et à revoir le jeudi 9 février sur La Deux !