D6bels On Stage avec Mustii

Avec déjà deux cartons ("The Golden Age" et "Feed Me") sur le web et en radio, Mustii a véritablement explosé sur la scène musicale belge en 2016.

En 2015, il signe sur le label de Kid Noize " Black Gizah Records " et sort son premier single " The Golden Age ". Diffusé sur plus d’une quinzaine de radios nationales, ce single marque le début de son aventure musicale. Il est rapidement suivi de " Feed Me ", qui confirme l'engouement tant critique que public et qui se retrouve sur son premier E.P " The Darkest Night ".

De son vrai nom Thomas Mustin, le jeune artiste est aussi comédien. Vous avez sans doute aperçu son visage dans les séries La Trêve ou À tort ou à raison.

Mais ce sont bien ses talents de chanteur dont il sera question ce dimanche sur notre stage ! Découvrez en live cette prestation musicale électro-pop empreinte de théâtralité et construite autour d’une voix qui ne laisse personne indifférent. Son album, très attendu, sortira au printemps en 2017.

Mustii se produira à Eden (Charleroi) ce vendredi 21 avril. Il est également annoncé au Seneffe Festival, aux Francofolies de Spa et au festival de Ronquières.

Cette émission sera également diffusée le jeudi 30 mars à 22h50 sur La Deux