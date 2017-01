Qui seront les lauréats des 2ème D6bels Music Awards ?

Grande soirée des D6bels Music Awards ce jeudi 26 janvier dès 20h10 sur La Deux où seront révélés les artistes plébiscités par le public et le secteur professionnel musical belge pour l'année écoulée.

Une grande fête de la musique introduite d'abord par un warm up présenté en duo par Fanny Gillard, nouveau visage de l’émission musicale D6Bels On Stage, et Adrien Devyver. Et ensuite, dès 20h30, la soirée de gala présentée elle par Joëlle Scoriels avec bien sûr les traditionnelles remises de prix mais aussi de nombreux lives d'artistes nommés dans les différentes catégories.

Ce sont Puggy, Loïc Nottet, Henri Pfr, Kid Noize, André Brasseur, Alice on the roof, Dan San, Baloji, Sharko, Typh Barrow et Mustii qui monteront sur scène pour proposer une version inattendue de l'un de leurs morceaux en direct live.

Ce palmarès 2016 est bien évidement fort attendu par les milliers de personnes qui ont voté en décembre dernier pour leur artiste favori dans 9 catégories (Album, Artiste solo féminin, Artiste solo masculin, Groupe, Concert, Artiste/groupe La Première, Artiste/groupe VivaCité, Artiste/groupe Classic 21 et Artiste/groupe Pure FM). Les professionnels du secteur ont eux voté pour 5 catégories (Révélation, Visuel album, Clip, Musicien, Auteur-compositeur) qui seront elles aussi présentées lors de la soirée.

Un prix d’honneur sera également attribué pour honorer la carrière d'un de nos artistes belges. Une dernière catégorie, le hit de l'année 2016, sera elle soumise aux votes des téléspectateurs au cours de la soirée via un vote par sms et par téléphone.