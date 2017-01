Les gagnants de la grande soirée des D6bels Music Awards !

Dans la catégorie "Auteur/Compositeur de l'année", les nommés étaient : Baloji, Mélanie De Biaso, Mustii et Puggy... Mélanie De Biaso est la grande gagnante de cette catégorie !

Dans la catégorie "Clip Vidéo de l'année", les nommés étaient : Baloji pour "Spoiler", Kid Noize pour "Do you know", Loic Nottet pour "Millions Eyes" et Mustii pour "Feed me". Le gagnant est Baloji !

Dans la catégorie "Révélation de l'année" : les nommés étaient Alex Germys, Konoba, Mustii et Nicolas Michaux... C'est Mustii qui s'est vu attribué ce prix !

Dans la catégorie "Visuel Album", les nommés étaient : Alaska Gold Rush pour Wild Jalopy Of The Mist, Dan San pour Shelter, Kid Noize pour Dream Culture et Puggy pour Colours ! Le gagnant est Dan San !