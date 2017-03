D6bels on stage Robbing Millions - Moaning Cities

Depuis plusieurs années, le quintet bruxellois surfe sur la vague du psychédélique, en y ajoutant des sonorités jazz, rock ou pop, en plus d'une bonne dose d'humour. Leurs références sont multiples, de Beck à Frank Zappa, en passant par Robert Wyatt, Granddady ou Brian Eno. Adulés, les jeunes Bruxellois ont séduit l'AB qui leur a proposé une résidence pour un an. C'est chose faite aujourd'hui, mais le meilleur reste à venir. Après une kyrielle de concerts et deux EP, "Ages And Sun" et "Lonely Carnivore", et des clips des plus loufoques (Dinosaur, Warder, 8 is the figure that I like the most...), le groupe a sorti en 2016 un premier album éponyme à leur image, bouillonnant et qui se réinvente à chaque morceau ! Des titres délirants servis par des mélodies ciselées et les voix aigues des deux complices, Lucien Fraipont et Gaspard Ryelandt.