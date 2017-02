"Containment", la nouvelle série très contagieuse de La Une

"Containment" est une série créée par Julie Plec, le réalisateur de "The Vampire Diaries". Au casting, on retrouve également quelques acteurs de la série "The Vampire Diaries", dont Chris Wood et Kristen Gutoskie. Mais aussi : David Gyasi ("Interstellar"), Christina Moses et Claudia Black ("Stargate").

"Containment" est à découvrir tous les mardis en deuxième partie de soirée au rythme de deux épisodes, dès le 28 février sur La Une.