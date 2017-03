Le clip de Blanche tourné à Ottignies

Nous avons tous découvert le clip de son titre City lights et sommes tous intrigués par le décor. Eh bien c’est un décor bien de chez nous situé en Brabant wallon. Il s’agit en grande partie du Collège du Christ-Roi à Ottignies. Dans un style proche de Le Corbusier, le bâtiment de béton offre un côté à la fois futuriste et intemporel. Une sorte de bunker froid illuminé et transcendé par la lumière…