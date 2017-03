Eurovision: découvrez le clip de Blanche, la candidate belge !

La 62e édition du Concours Eurovision de la Chanson aura lieu en Ukraine en mai 2017. Pour l'occasion, c'est la jeune bruxelloise Blanche qui représentera notre pays.

Après le beau succès de Loïc Nottet, arrivé en 4e position lors de la finale en 2015, la RTBF a à nouveau misé sur un ex-talent de "The Voice Belgique" pour nous représenter. Ellie Delvaux alias Blanche avait marqué le public et ses coachs, les Cats on Trees, lors de la 5ème saison de l'émission musicale. Du haut de ses 16 ans, sa voix intense et, entre autre, son interprétant du titre "Daydreamer" d’Adèle n'avaient laissé personne indifférent.

Depuis ce mercredi 8 mars, vous pouvez découvrir le titre "City Lights" avec lequel Blanche ira à Kiev. Une composition réalisée avec Pierre Dumoulin, leader du groupe Roscoe qui, on l'espère, mènera la Belgique jusqu'à la grande finale de ce prestigieux concours à suivre sur La Une !