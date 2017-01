Interview de Benoît Michel alias Jérôme : pourquoi il quitte Clem !

Après un beau mariage, beaucoup d'épreuves et un joli bébé, rien ne semblait pouvoir arrêter le magnifique couple que formaient Clem et Jérôme dans votre série du jeudi soir, "Clem" sur La Une. Mais depuis plusieurs épisodes rien ne va plus entre les tourtereaux qui ont pris la décision de divorcer.

Ce jeudi 19 janvier, alors que la vie de Caro est en danger, le personnage de Jérôme fera sa dernière apparition dans la série. Son interprète, le comédien Benoît Michel nous explique ce choix au micro du 8-9 de Vivacité !