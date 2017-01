Dans "Clem", la vie de Caro est en danger !

Dans le second épisode de votre soirée, les choses ne semblent hélas pas s'arranger pour notre super Caro qui dépérit à l’hôpital. Inès prend la décision de l’enlever et de la ramener à la maison. Clem, Salomé et Adrian sont persuadés que leur mère n’ira mieux qu’entourée des siens.

Tandis que Xavier doit maintenant faire face à une grève, que Salomé est victime d'une mauvaise fréquentation et que Clem ne sait pas comment gérer sa nouvelle relation amoureuse, ils vont s’unir et se battre pour l’amour de Caro.

Retrouvez ces deux épisodes intitulés "MAMAN, OÙ T’ES ?" sur La Une jeudi 19 janvier dès 20H30.

A NOTER également, ce jeudi 19, Philippe Lellouche alias Xavier répondra aux questions de l'équipe du 8-9 de Vivacité sur son éventuel départ de la série...