Clem saison 7 : deux couples en péril !

Caro va être mise à rude contribution dans les deux épisodes du jour ! D’une part, le couple de Clem et Jérôme va mal et d’autre part Marie-France se perd dans l’infidélité. Un seul point commun dans ces deux problèmes : les précieux conseils de Caro !

"Nous nous sommes tant aimés" 1re partie

Rien ne va plus entre Clem et Jérôme. Le jeune homme se rapproche de plus en plus d’Alice, son ex, et Clem sent qu’elle perd l’envie de se battre pour son couple. Petit à petit, colère et ressentiments submergent le couple.

Pour Caro, c’est le début d’une nouvelle aventure : Elle fait un stage chez un traiteur et intègre la brigade du Chef Giroin, un " ami " de Marie-France. C’est ainsi qu’elle va découvrir la véritable relation qui lie Marie-France à Alex.

"Nous nous sommes tant aimés" 2e partie

"Les couples sont en crise. Jérôme ne supporte pas la décision de Clem de se séparer. Poussé par Max, le jeune homme va le lui faire payer en touchant à ce qu’elle a de plus cher.

De son côté, entre passion et raison, Marie-France se perd dans l’infidélité… au fur et à mesure que Michel se rapproche de la vérité.

Une seule lueur d’espoir pour tous : Caro et ses précieux conseils.