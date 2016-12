"Clem" est de retour pour une 7ème saison sur La Une

L'intrigue débute lors du retour de voyage de noces pour Caro et Xavier. Un retour un peu précipité pour faire connaissance avec le bébé d’Adrian et d'Alyzée. Pour eux, c’est le bonheur ! Dans l’élan, Caro veut changer de métier.

Pour Clem, en revanche, entre les absences de Jérôme et la difficile intégration de Vava, elle doute de plus en plus d’avoir fait le bon choix… surtout que l’ex de Jérôme vient de s’installer juste à côté.

Cet épisode en 2 parties s’intitule "Dimi en danger". En effet, Dimi peine à faire face à la pression de sa prépa et refuse de décevoir son père. Séduit par l’utilisation de produits dopants, Dimi met sa vie en danger...