Revoir Chéri(e), c'est moi le chef !

Grâce à "Chéri(e), c'est moi le chef" on se glisse dans l'intimité de couples qui doivent jouer ensemble afin de réaliser la meilleure recette. Trois couples sont en compétition pour réaliser un repas convivial en moins d'une heure. Le tout guidé et orchestré par le chef pâtissier Grégory Cohen. Mais attention, les choses sont plus corsées qu'il n'y parait.