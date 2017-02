Chéri(e), c'est moi le chef : le 1er jeu de cuisine en couple !

On avait rarement autant ri dans une cuisine ! Grâce à "Chéri(e), c'est moi le chef" on se glisse dans l'intimité de couples qui doivent jouer ensemble afin de réaliser la meilleure recette. Trois couples sont en compétition pour réaliser un repas convivial en moins d'une heure. Le tout guidé et orchestré par le chef pâtissier Grégory Cohen. Mais attention, les choses sont plus corsées qu'il n'y parait.

Un seul des conjoints connait la recette que l'autre doit préparer. Et c'est à distance, via une oreillette, que celui-ci peut guider son partenaire qui n'y connait souvent pas grand chose en cuisine. Entre fous rires, tendresse et scènes de ménage, le spectacle à l'image est souvent tout aussi savoureux que celui qui se prépare dans l'assiette.

Heureusement, si le ton monte, le candidat en cuisine peut faire taire son partenaire via un buzzer qui lui offre un répit de 60 secondes ! Pendant cette minute, il échappe au commentaire de sa moitié. Mais gare aux conséquences lorsque le son est de retour !

A la fin de l'émission, les 3 conjoints vont gouter à l'aveugle les repas préparés par nos 3 chefs avec le risque de descendre en flèche les plats que leur moitié aura préparés. A la clef ? 1000 euros pour les candidats les mieux notés !

RDV tous les jours de la semaine à 16h15 dès le vendredi 24 février pour savourer ce jeu plein de surprises.