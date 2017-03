Pierre Richard, entre confessions et émotions !

L’occasion pour lui de retrouver son ami Vincent Lannoo, réalisateur belge. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film " Les âmes de papier " aux côtés de Julie Gayet et Stéphane Guillon. Stéphanie Crayencour, actrice belge que nous avons eu l’honneur de récompenser lors de la soirée des " Meilleurs de l’année 2016 ", et Stéphane Bissot étaient également au rendez-vous. Ils partagent ensemble l’affiche du film " Un profil pour deux ". C’est avec émotion qu’il évoquera pour nous ses plus beaux souvenirs.

Nos artistes belges ont la cote en France. Après Stéphanie Crayencour aux côtés de Pierre Richard, nos proches voisins français mettent à l’honneur un collectionneur engagé. Arthur Langerman collectionne des dessins, cartes postales, caricatures anti-sémites. Pour la première fois, celles-ci feront l’œuvre d’une exposition au Memorial de Caen en Normandie, après plus de 50 ans de collecte. Ce n’est sans doute pas par hasard que cette première a lieu dans ce musée, consacré à la paix.

La recette est française, mais nous le cuisinons dans notre petite contrée, découvrons ce pain d’épice made in Belgium. Et là où on en fabrique le plus, c’est chez Vondelmolen, une entreprise familiale qui fête cette année ses 150 ans. L’occasion pour nous de revenir sur l’histoire de cette success story à la belge.

Cap sur une autre ville de France, Reims, pour y vivre une journée d’exception en compagnie de nos femmes chefs du guide Michelin – Veuve Cliquot. C’est dans le prestigieux hôtel particulier du Marc, que nos étoilées sont invitées à un dîner prestigieux. Marie-Hélène Vanderborght a poussé les portes de ce lieu exclusif et nous plonge dans cet univers pour le moins très féminin.

