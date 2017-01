New-York, suivez le guide !

Même si cela n’a pas été simple au départ. Patrick Van Rosendaal est, en tout cas aujourd’hui, le premier guide belge à New-York. Ancien employé de la salle des marchés de la Société Générale, Patrick partage sa passion de la ville avec des touristes belges et leur propose des circuits hors des sentiers battus et des bons plans dans Manhattan et Brooklyn. Et ça marche ! Il a signé un contrat avec l’agence de voyage Connections. Aujourd’hui, sa petite entreprise compte désormais une dizaine de guides, tous des Belges installés à New York.

De New-York, nous irons ensuite à Paris en compagnie de Marie-Hélène Vanderbortght pour découvrir le "Salon Maison et Objets", rendez-vous international des professionnels de l’art de vivre, de la décoration d’intérieur et du design. Des meubles aux objets de décoration, en passant par les luminaires, les textiles et même les parfums. On y trouve toutes les tendances actuelles et même les tendances de demain.

Enfin, pour terminer cette émission, Gerald nous dévoilera le nom des nominés de la catégorie "joaillerie" du prix "Les meilleurs de l’année", catégorie parrainée par Moise Mann qui a fondé la maison Manalys.

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 27 janvier dès 20h20 sur La Une !

L'émission sera rediffusée le lundi 30 janvier vers 15h20 sur La Une !