Nawell Madani, humoriste, marraine de la catégorie Scène

Après un passage au Jamel Comedy Club et au Grand Journal de Canal Plus, elle arpente les petites salles et se lance sur le viral avec des vidéos sur Instagram qu’elle nommera les "Instawell". Elle sera la première humoriste à utiliser cette application. Le succès est au rendez-vous, elle totalisera plus de 20 millions de vues.

Preuve de son succès fulgurant, le spectacle cumule aujourd’hui plus de 100 000 spectateurs. En 2015, nommée auprès d’artistes reconnus comme Gad Elmaleh, Florence Foresti, Gaspard Proust et Alex Lutzaux, elle reçoit le Globes de Cristal 2015, du meilleur One Man Show.