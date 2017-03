Mode, les Meilleurs de l'année 2016 exposent chez Natan !

Ce couturier belge de renom, parrain " mode " de notre opération " Les Meilleurs de l’année 2016 " est tombé sous le charme de nos quatre nominés. Il a souhaité leur offrir une carte blanche dans sa prestigieuse boutique de la rue de Namur à Bruxelles.

Avec les Schtroumpfs, Peyo a créé des personnages qui sont peut-être un des fleurons belges les plus connus dans le monde. 25 ans après son décès, on continue à retrouver ces petits lutins bleus dans des BD… et comme personnages de dessins-animés. Mais Peyo a également inspiré le grand écran, "Les Schtroumpfs et le village perdu", c’est le prochain film qui sortira au cinéma ce 29 mars. Pour tout découvrir de l’univers de Peyo, sa fille, Véronique Culliford, nous fait découvrir le Studio Peyo à Genval, et nous emmène avec Hugues Dayez, à la Fondation Folon où est inaugurée, et c’est une première mondiale, la très belle exposition consacrée à son papa.

Quant à Jean-Henri Compère, son nom ne vous dira peut-être rien mais son visage ne vous sera pas inconnu. Et pour cause. Jean-Henri Compère est un comédien. C'était notamment le chef de corps dans la série belge " La Trêve ". Excellent acteur, il est également sculpteur. Il est l'auteur de cette magnifique oeuvre monumentale inaugurée mercredi dernier en mémoire des victimes des attentats terroristes.

La Belgique est le pays du surréalisme, vous le savez, et nous allons encore vous le prouver. Si on vous dit animateur et musique électronique, vous nous direz DJ. Si on vous dit, préparation de charcuterie mise dans des boyaux, vous nous répondrez boudin. Si on mélange les deux, on obtient un concept de soirée surréaliste au profit d’une belle cause : la boudin room. Découverte insolite.

"C'est du Belge", à découvrir ce vendredi 24 mars vers 20h15 sur la Une.

L'émission sera rediffusée le lundi 27 mars vers 15h30 sur La Une !