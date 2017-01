Les Meilleurs de l'année 2016 : les nominés dans la catégorie "Deco-Design"

Créés en 2012 par deux autodidactes, Jean Angelats et Jonathan Renou, les Ateliers J et J sont une structure de conception et de fabrication de meubles. Conçus comme unité de production, ils se composent d’une section menuiserie et d’une section ferronnerie. Les Ateliers sont nés d'une démarche artisanale et autofinancée. Leur objectif est de créer des meubles esthétiques, durables et accessibles. Basés en périphérie de Bruxelles, les Ateliers se fournissent en matières premières auprès d'entreprises belges exclusivement. La production en série limitée est entièrement assurée au sein des Ateliers. La première collection présente une gamme de meubles alliant bois et métal. Les structures, faites d’acier tubulaire cintré, sont peintes et garnies de bois massif ou de panneaux de bois surfacés (multiplex).