Les Meilleurs de l'année 2016 : les nominés dans la catégorie "Cinéma"

Metteur en scène, comédien et chanteur belge. Mustii termine ses études en section théâtre à l'Institut des arts de diffusion (Louvain-la-Neuve) en 2012 et se met à tourner pour la télévision dans la série "A tort ou à raison" (RTBF et France 3) réalisée par Alain Brunard. Il interprète également Benvolio au théâtre dans une tournée de plus d’un an et demi en France et en Belgique, dans un Roméo et Juliette mis en scène par Yves Beaunesne. La pièce a notamment fait l’ouverture du nouveau Théâtre de Liège. Il se lance ensuite dans la mise en scène de la pièce Débris de Dennis Kelly, jouée en novembre et décembre 2014 aux Riches-Claires à Bruxelles. En 2017 va sortir "L'échange des Princesses" de Marc Dugain où il joue le Duc de Condé.