Les meilleurs de l'année 2016 : les gagnants

Camille a étudié auprès de Marcel Bardon et Philippe Muller à Paris, ainsi qu’avec Stephan Forck et Frans Helmerson à la Hochschule "Hanns Eisler" Berlin. Elle se perfectionne actuellement dans la classe de Wolfgang-Emanuel Schmidt à la Hochschule für Musik de Weimar.

Nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Soliste instrumental de l’année 2014, la jeune violoncelliste franco-belge Camille Thomas a été choisie par la radio Musiq'3 - RTBF pour représenter la Belgique au Concours de l’Union européenne de radio-télévision (UER) où elle a remporté le 1er Prix et fut nommée "New Talent of the Year 2014".

Elle a par ailleurs remporté de nombreux prix de concours nationaux et internationaux parmi lesquels le 7e Concours International Antonio Janigro en Croatie, la Yamaha Music Foundation of Europe

Camille Thomas joue un instrument exceptionnel de Ferdinand Gagliano datant de 1788, le "Château Pape Clément", généreusement mis à sa disposition par Bernard Magrez. Strings Competition, le

Invitée des plus grandes salles, Camille Thomas s’est produite entre autres au Théâtre des Champs-Élysées et à la Salle Gaveau à Paris, au Victoria Hall de Genève, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Jerusalem Music Center, au Konzerthaus de Berlin. Elle collabore également avec de nombreux orchestres - Sinfonia Varsovia, Orchestre Philarmonique de Baden Baden, Orchestre Philharmonique Slovaque, Orchestre Radio Slovaque, Orchestre Symphonique de Bretagne, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Orchestre Lamoureux, Orchestre de la Garde Républicaine, Brussels Philharmonic Orchestra, Orchestre des Nations-Unies, La Baule Symphonic, Junge Sinfonie Berlin etc - sous la baguette de chefs tels Theodor Guschlbauer, Darrell Ang, Faycal Karoui, Jean-Christophe Ferreaux, Pavel Baleff, Kriistina Poska, Debora Waldman ou Aziz Shokhakimov... Parallèlement à ses activités de soliste, elle se passionne pour la musique de chambre. En 2011 et 2012 elle est sélectionnée pour participer à l’International Music Academy Switzerland dirigée par Seiji Ozawa. Elle joue régulièrement avec des ensembles ou partenaires tels que les Quatuor Alfama et Girard, Beatrice Berrut, Julien Libeer, Beatrice Rana, Lorenzo Gatto, Solenne Païdassi, Hrachya Avanesyan ou encore Frank Braley, Gérard Caussé, Menahem Pressler... Concours Edmont Baert et le Concours Léopold Bellan.