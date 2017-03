Les Belges à la Fashion Week de Paris !

Au cœur de cet événement de renommée mondiale, une soirée sortait du lot, celle organisée par la prestigieuse Maison Delvaux. De Emile Dequenne à Alice on the Roof en passant par Alex Vizorek, tous ont répondu présents à cette soirée noir-jaune-rouge que nous avons souhaité vous faire vivre. Cap sur la soirée la plus belge de la Fashion Week de Paris.

Etre majordome, cela ne s’improvise pas. Dresser une table dans les règles de l'art, apprendre à faire un nœud de cravate impeccable, gérer les fournisseurs, tels sont les bases de la discipline. Si ce métier peut nous sembler un peu désuet aujourd’hui, il attire cependant de plus en plus en plus de gens. Nous avons suivi ces majordomes en herbe au sein d'une École dans la région de Bruges.

Qui ne connaît pas chansons à la carte ! Cette émission de variétés, la plus célèbre de la RTBF, a bercé nos dimanches soir. André Torrent recevait sur son plateau les plus grandes vedettes : Claude François, Demis Roussos, Abba, Sardou… Aujourd’hui, dans le jour où, il évoque pour nous ses plus belles rencontres et va vous faire découvrir de véritables perles.

Une telle soirée ne peut-être réussie sans rafraichissement de qualité. Découvrons l’un des plus prestigieux vignobles de la région de Naples. A la tête de celui-ci, une Belgo-Italienne, Milena. En 12 ans seulement, elle a développé un domaine de 50 ha de vignes qui produit les plus grands Crus du Sud de l’Italie : Taurasi, Fiano Passito, Fiano di Avellino, Greco di Tufo…

Jean Maillan est, lui aussi, un amoureux des produits et de la bonne table. En 1986 il ouvre, à Bruxelles, le " Marché des Chefs " un mini Rungis ou tout un chacun peut faire ses emplettes du légume le plus élémentaire à la truffe la plus parfumée. Des produits d’exceptions, au cœur de notre capitale.

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi vers 20h15 sur la Une.

L'émission sera rediffusée le samedi 18 février vers 7h sur La Une !