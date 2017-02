Les citoyens qui créent du lien dans Alors, on change!

Emission mensuelle mise en oeuvre avec les télévisions locales (No Télé, Télé MB, CanalZoom, Canal C, TV Lux et Télévesdre). Un magazine en coproduction qui traite d’une nouvelle façon de penser “son” environnement, ses solidarités actives, sa consommation, son développement personnel et des liens avec l’économie créative. Chaque mois, “Alors, on change!” propose 4 reportages axés sur les témoignages de citoyens qui proposent des solutions originales et novatrices pour réagir à la dérive globale. Les démarches peuvent être individuelles ou collectives. Ces personnes raconteront leur cheminement afin de faire partager au public leur expérience.