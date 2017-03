Les agriculteurs wallons fachés bloquent " Ah, c'est vous ! "

Extrait de Ah c'est vous : les agriculteurs wallons font passer leur message Benjamin Maréchal donne la parole aux anonymes qui font l'actu de la semaine. Ils deviennent des "héros". Ils ont une histoire. Ils ont une actualité ou commentent celle du pays. Pour leur parler, il les accueille dans un lieu de passage qui vit la nuit : la pompe à essence située sur la E19 (élue 2ème plus belle station essence du monde et 1ère plus belle station d'Europe par le site d'architecture anglais Design Curial.) Il propose d'ouvrir le débat avec ceux et celles qui ont envie de donner leurs avis et qui ont des choses à dire !