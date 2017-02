L'Agent Verhaegen en direct dans " Ah, c'est vous! " ce soir

Benjamin Maréchal donne la parole aux anonymes qui font l'actualité de la semaine et deviennent des "héros" du quotidien. Pour leur parler, il les accueille dans un lieu de passage qui vit la nuit : une pompe à essence située sur la E19, élue 2e plus belle station essence du monde ! Dans ce talkshow plein d'interactions, il nous aide avec humour et sympathie à nous forger une opinion.