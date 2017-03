Amélie Neten, invitée de "Ah, c'est vous !" ce jeudi

Depuis ses débuts dans la 4e saison de Secret Story en 2010, Amélie Neten multiplie ses apparitions dans les téléréalités. Personnage médiatique au succès fulgurant, Amélie compte plus de 1 400 000 followers sur Twitter. En parallèle, la jeune liégeoise devient actrice, animatrice télé, mannequin et même chroniqueuse. Aujourd’hui, elle endosse le rôle d’auteure et publie son premier livre " Pourquoi tant de haine ? " où elle revient sur le succès qu’elle a acquis grâce à la téléréalité. Elle s’explique aussi sur l’enquête judiciaire ouverte suite aux accusations de maltraitance envers son fils et les rumeurs dont elle a été victime. En compagnie de Benjamin Maréchal, elle commentera l’actualité qui a marqué la semaine. A voir ce jeudi 30 mars à 22h30 sur La Une.