"Ah, c'est vous !" revient sur La Une

Il recevra les Belges qui ont fait l'actualité de la semaine et pour cette première, ce sera Daddy K, pionnier du hip-hop belge dans les années ’80, qui apportera son regard sur l'actualité. Précurseur du rap, Daddy-K est devenu DJ professionnel. Depuis plus de 30 ans, il mixe dans les clubs de nombreux pays et parmi les plus grands festivals. Il a été sacré champion DMC/ITF/Vestax de Belgique et de France. Il est aussi le producteur et l’animateur de l’émission Hip Hop & R’n B depuis plusieurs années sur Contact.

