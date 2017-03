Arnaud Binard, le flic sexy dans "Agathe Koltès"

Dans la série du dimanche soir sur La Une, Arnaud Binard interprète un flic, le Capitaine Fontaine. Un homme mystérieux, qui ne donne pas son prénom, qui est en pleine tourmente personnelle mais veut rester juste et droit dans son boulot. Le comédien a immédiatement été séduit par le rôle du fait de cette confrontation entre vie professionnelle et vie privée. Il admire le métier de ces flics qui oscille en permanence entre le bien et le mal. Tantôt ils sont présentés comme des sauveurs, tantôt ils sont décriés.