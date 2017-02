69 minutes sans chichis avec Frédéric François

Cet homme est l’incarnation de l’amour par excellence. Son sourire bienveillant et sa douce voix de velours ont charmé plus d’une femme dans notre pays. Chacune de ses chansons illustre son adoration pour le romantisme.

A quelques jours de la Saint-Valentin, sa visite dans 69 minutes sans chichis, tombait à pic. L’occasion pour l’équipe, d’en apprendre un peu plus sur sa vie et sa personnalité mais aussi de le titiller avec des questions piquantes et des défis amusants.

Pour ce faire, Joëlle est bien entourée. A ses côtés, l’indomptable Dan Gagnon est toujours aux aguets quant il s’agit d’interpeller l’invité avec taquinerie. Olivier Fraipont, comme à son habitude, nous dresse une incroyable voire improbable biographie de Frédéric François. Christophe Bourdon, quant à lui, va jouer au psychologue avec un test particulièrement atypique. Et finalement, Corentin Candi va partir dans un discours on ne peut plus ambigu, grâce à son charme flou. Et comme si l’humour singulier de nos chroniqueurs ne suffisait pas, Joëlle a elle aussi plus d’un tour dans son sac.

Le prime de ce jeudi 9 février a une fois de plus mêlé sarcasme, tendresse et moments de vérité.

L’invité du jour, Frédéric François adopte totalement la cadence de l’émission. Il n’hésite pas à se prêter à la discussion. Notamment, quand il révèle ses habitudes insolites ou encore quand il relève le défi de la 69e minute. Outre ces moments tordants, l’émission est également parsemée d’aveux touchants de la part de Frédéric François. Pour n’en cité qu’un, Frédéric François confesse en direct, ses faiblesses. Une fois encore, l’équipe de sans chichis a pu récolter quelques témoignages émouvants des proches, amis et famille, de l’invité. Et pour finir, Frédéric François a eu l’immense joie de découvrir une invitée surprise qui n’a pas manqué de nous faire rire.