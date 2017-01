Natalie Portman dans une interview exclusive !

L’actualité du réalisateur chilien Pablo Larrain est bien remplie en 2017 ! Alors que son film sur le poète et politicien Pablo Neruda vient de sortir, voici dans la foulé " Jackie ", un autre biopic consacré à la First Lady et veuve de JFK. Admirée pour son élégance et sa culture, Jackie Kennedy tente de surmonter le traumatisme causé par l’assassinat de son époux, bien décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut. Dans le rôle de cette femme emblématique, on retrouve Natalie Portman qui a accordé pour l’occasion une interview exclusive à Tellement Ciné !

L'assassinat de John F. Kennedy fut un des événements les plus marquants du XXème siècle, notamment par son impact dans la culture populaire mais surtout en raison de toutes les controverses et les théories qui ont suivi. Gorian Delpâture revient sur ce jour tragique qui reste encore dans les mémoires de toutes les générations. Le cinéma n'a cessé de s'emparer de l'affaire, du célèbre "JFK" d'Oliver Stone en passant par toute une série de films qui se sont inspirés de près ou de loin du dossier Kennedy qui suscite encore aujourd'hui bien des mystères. Complot gouvernemental ? Conspirations multiples ? Le doute n'a jamais encore été levé...

Le succès de Dany Boon ne faiblit pas ! Jamais ! Pour son 5ème film " Raid Dingue ", il retrouve Alice Pol avec qui il formait déjà un duo gagnant dans " Supercondriaque ". Johanna veut devenir la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au centre de formation, elle se retrouve dans les pattes de l'agent Froissard (Dany Boon), le plus misogyne des agents du service. Boon réitère une formule connue, mais il garantit de passer un bon moment devant cette comédie dans la droite lignée de ses précédents succès !

À l’occasion de son rôle de ministre de l’Intérieur dans " Raid Dingue ", l’acteur et réalisateur Michel Blanc nous a accordé un entretien inédit où il revient sur sa carrière, de ses débuts avec l’équipe du Splendid à ses rôles dramatiques dans " Tenue de Soirée " ou " Monsieur Hire " en passant par ses premiers pas derrière la caméra. Artiste multiple et inclassable, c’est avec beaucoup de franchise et de sincérité qu’il se confie sur son impressionnant parcours.

" Moonlight " est un des films événements de ce début d’année ! Récompensé par le Golden Globe du meilleur film dramatique, précédé d’une excellente réputation doublé d’une critique dithyrambique, le film suit le parcours de Chiron, un Afro-américain qui se bat contre son milieu et sa famille pour vivre son homosexualité. Durant trois périodes cruciales de sa vie, il va tenter de s'affirmer, tout en demeurant fidèle à lui-même dans la jungle urbaine de Miami. Sans jamais tomber dans la facilité, ce second film de Barry Jenkins est le portrait fascinant d'un garçon devenu homme. Épatant par à son habile construction dramatique, le film l’est tout autant pour ses qualités cinématographiques. Interviews de l’équipe du film.

" Les figures de l’ombre " est le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur récit est enfin porté à l’écran. Les Etats-Unis n’en finissent plus de filmer le destin de personnages injustement oubliés qui ont permis de façonner l’Histoire avec un grand H dans l’optique de réhabiliter leur mémoire. La physicienne et ingénieure spatial américaine Katherine Johnson ainsi que la mathématicienne Dorothy Vaughan sont mises à l’honneur dans ce drame biographique qui réunit Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Kirsten Dunst et Kevin Costner.

Tout le gratin du cinéma belge sera réuni le 4 février pour la 7ème cérémonie des Magritte où les multiples talents du plat pays seront récompensés dans la joie et l’allégresse. Les films incontournables de l’année écoulée comme " Je me tue à le dire ", " Parasol ", " Keeper " ou encore " Les Premiers, les Derniers " sont quelques-uns des favoris de cette édition qui s’annonce haute en couleur et festive comme il se doit avec des invités exceptionnels : Virginie Efira, Bouli Lanners, Joachim Lafosse et bien d’autres encore !

Tellement Ciné c’est pas du cinéma ! Et c’est ce soir à 20h sur La Deux !