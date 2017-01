Les vidéos incontournables de la semaine !

Les Souvenirs Romain, un veilleur de nuit, aimerait plus que tout devenir écrivain. Mais sa grand-mère s'échappe de sa maison de retraite et son père débarque chez lui en catastrophe. D'après le roman éponyme de David Foenkinos.

The Voice Belgique Blind 1 Bigflo et Oli, BJ Scott, Mosimann et Marc de Suarez vous donnent rendez-vous pour le lancement de la grande aventure "The Voice Belgique" ! Découvrez les nouveaux talents de cette 6e saison lors du premier Blind, une soirée exceptionnelle présentée par Maureen Louys. C'est reparti pour une nouvelle saison de "The Voice Belgique" ! Le duo de rap français Bigflo et Oli rejoint l'aventure, tandis que Marc Pinilla fait son grand retour. Le leader du groupe Suarez, qui avait remporté la victoire avec David Madi lors de la 2e saison et signé Alice On The Roof en saison 3, retrouve ses acolytes Quentin Mosimann et BJ Scott pour une 6e saison qui promet de belles surprises. Trois coachs dont on sait la connivence et qui ont déjà remporté la finale. S'ils connaissent la compétition comme leur poche, ils devront faire attention, car Bigflo et Oli ne sont pas là pour buzzer à la légère, et avec eux, ça va déménager !

Engrenages S03 Deux affaires brûlantes occupent le devant de la scène. Alors que l'affaire policière, conduite par la capitaine Laure Berthaud, met en avant un tueur en série, une deuxième enquête, conduite par le juge Roban, met au jour un financement occulte organisé par un maire proche du président de la République. Deux enquêtes qui soulèvent des questions : jusqu'où les policiers vont-ils aller pour accomplir leur mission ? Quel prix sont-ils prêts à payer pour leur soif d'absolu et de justice ?

Devoir d'enquête SIERRE : LES RESCAPES DU TUNNEL Britt est une miraculée. Elle fut la première des enfants belges à être évacuée du tunnel de Sierre, grièvement blessée, lors de l'accident d'autocar survenu, il y a bientôt 5 ans, le 13 mars 2012. Elle est aujourd'hui une ravissante jeune fille de seize ans. Souriante, elle fait de la liste de ses blessures un poème à la Prévert. Elle rejoue au basketball après des mois d'hôpital et de rééducation. Sarah et Andrea, autres rescapées du tunnel, témoignent également de leur souffrance ainsi que trois familles dont l'enfant figurait parmi les 28 morts de cette tragédie de la route. Plusieurs sauveteurs suisses ont été marqués par ce qu'ils ont vu et enduré dans le tunnel. Tous ces témoins racontent pour Devoir d'enquête comment aller de l'avant. Ils s'interrogent aussi encore et encore sur la responsabilité potentielle du chauffeur de l'autocar. A-t-on fait toute la lumière sur cet accident ? Des enseignements ont-ils été tirés ? Sylvie Chevalier SOUS LES PAVES, BRUXELLES Le chiffre peut paraître énorme, chaque année, Bruxelles est le théâtre de 900 manifestations. Alors comment concilier droit de manifester et statut de Capitale européenne ? Comment éviter violences et débordements ? Les équipes de Devoir d'Enquête se sont infiltrées dans les rangs de la police comme dans ceux des manifestants. Nous verrons comment sont gérés les cortèges de plus de 15.000 personnes. Dans ce document étonnant, vous découvrirez pour la première fois la préparation, les briefings, les coulisses, heure par heure, de plusieurs manifestations. En Belgique, le tout est défini depuis deux ans, dans une circulaire ministérielle celle de la gestion négociée de l'espace public. Alors, du controversé commissaire Vandersmissen aux activistes de Game Over, est-il possible de négocier la liberté d'expression, de trouver un terrain d'entente ? C'est un double regard sur les mêmes événements que nous vous proposons de découvrir. Emmanuel Allaer et Bernadette Saint-Rémi