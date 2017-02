La "Télé de A à Z" est de retour avec de nouvelles émissions inédites

Ce dimanche 12 février à 22h40 " La Télé de A à Z " continue à zapper pour vous dans le temps et déniche chaque semaine des images rares ou inoubliables d’une même année.

Moments d’exceptions, moments d’émotion, tubes, événements, exploits sportifs, Elodie de Sélys porte un regard décalé sur ce qui a fait vibrer le téléspectateur durant une année donnée.

Des années 60 aux années 2000, chaque année choisie est une compilation qui se partage en famille rappelant des souvenirs aux plus anciens ou suscitant curiosité et étonnement chez les plus jeunes.

Cette semaine, c’est l’année 1997 qui est épinglée : l’année où les boys band squattent la tête des hit-parades. L’année aussi du deuxième plus gros succès au box-office mondial, la sortie du film Titanic. Les Spice Girls sont de passage à Bruxelles, Lady Di décède et Elton John lui rend un vibrant hommage, le duo en vogue, Virginie Lemoine et Laurent Gerra, est dans " Bon week-end " et Ronaldo reçoit le ballon d’or.

Les émissions " Forts en tête " et " Jardins et loisirs " font leur apparition à la RTBF et c’est le départ du plus emblématique de nos présentateurs de JT, Jacques Bredael.

Pour terminer l’émission, l’équipe a scruté la télé toute la semaine pour épingler le plus drôle et l’inattendu dans le zapping hebdomadaire.