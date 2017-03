Elodie de Sélys met l'année 2002 à l'honneur

Aujourd’hui, Elodie de Sélys nous ramène en 2002. C’était hier, dirons certains mais quand même, cela fait 15 ans !

C’est l’époque où les participants de la 1ère Star Academy foulaient nos plateaux télé : Mario Barravecchia, Jenifer, Jean-Pascal. Ce sont des fous rires d’anthologie avec Benoît Poelvoorde et Fabienne Vande Meerssche, Michel Lecomte et Marc Delire. C’est la coupe du monde avec de beaux moments et un certain Marc Wilmots. C’est le fameux sketch " Nathaliiiie " de François Pirette. C’est l’arrivée de l’Euro.C'est Blabla et Clic qui démarrent une aventure. Ce sont les succès de Calogero, Indochine, Carla Bruni, Renaud et Axelle Red, Alec Mansion et Las Ketchup. Et c’est aussi Julie Taton qui s’essaye à la présentation du JT et Stéphane de Groodt qui participe à la dictée du Balfroid.

Rire, émotion, inattendu, souvenirs sont au programme de cette " Télé de A à Z ".