Dimanche Agathe Koltès poursuit ses enquêtes

Dimanche dernier vous avez pu découvrir qui est Agathe Koltès, voici l'interview de Philippine Leroy-Beaulieu à ce sujet.

Philippine Leroy-Beaulieu, Hortense Gélinet, Arnaud Binard, Serge Riaboukine, Inès Melab, les membres du commissariat n'avaient jamais tournés ensemble mais y ont pris un plaisir non dissimulé. Ils ont tourné en Bretagne, à Vannes et aux alentours, pendant 3 mois et demi. Chaque épisode entraîne les policiers dans un milieu socio-professionnel propre à la région. L'équipe a accueilli plusieurs guests. Philippine Leroy-Beaulieu a apprécié jouer avec des comédiens différents et nous l'a dit au Festival de Luchon où la série était présentée.