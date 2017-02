Cap sur 1969 avec Elodie de Sélys

On ne vous l’apprend pas, 1969, c’est l’année dite érotique, et aussi celle du 1er pas sur la lune. Elodie de Sélys est allée farfouiller dans toutes les images de cette année-là pour vous trouver ce qu’il y a eu de plus étonnant, drôle ou sympathique au même moment.

Le buzz chez les jeunes de l’époque, c’est la série " Les Galapiats ", tournée à Stavelot c’est un véritable succès. "Le francophonissime", ce jeu qui rassemble les présentateurs des télévisions publiques, deviendra culte tandis qu’une irrésistible Brigitte Bardot lance un appel à l’aide pour les bébés phoques.

En 1969, les jeunes filles craquent pour Jacques Dutronc, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou encore Cloclo et le ticket de cinéma vaut environ 60 cents d’euro et on va voir " Hibernatus ", "Le cerveau" ou " La piscine ".

Le Roi Baudouin en pilote, le Prince Philippe en scout, Eddy Merckx, les Stones, Miss Monde et un match de foot incroyable entre journalistes et stars complètent le menu de cette année érotique !